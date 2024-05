Az összbírói értekezletet megelőzően a Körmendi Járásbíróságon a Szombathelyi Törvényszék és a vasi járásbíróságok elmúlt évéről sajtótájékoztatót tartott dr. Ocskó Katalin, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese és dr. Szabó Sándor, a Szombathelyi Törvényszék elnöke. – Bár a Szombathelyi Törvényszék a dolgozók létszámát és így az érkezett ügyek számát tekintve a második legkisebb az országban, mégis nagyszerű teljesítményt nyújt – kezdte az értékelést dr. Ocskó Katalin, majd elmondta: a vasi kollégák komoly erőfeszítéseket tesznek az elhúzódó ügyek csökkentése érdekében. Az elnökhelyettes néhány helyi vonatkozású számadatot is megosztott 2023-ra vonatkozóan, úgymint: tavaly 27 ezerrel több ügy érkezett a vasi bíróságokhoz, különösen nagy ügyszámnövekedés Szombathely esetében figyelhető meg. Tavaly a befejezett ügyek száma meghaladta az érkezettek számát, ebből pedig következik, hogy csökkent a folyamatos ügyek száma. Jelenleg a Szombathelyi Törvényszéken 55 két évnél hosszabban elhúzódó ügy van folyamatban.

– Sem 2022-ben, sem 2023- ban nem volt hatályon kívül helyezett ügy a Szombathelyi Törvényszéken, ez szinte példátlan az országban – jegyezte meg Ocskó Katalin, aki a tavaly megvalósult tárgyi fejlesztésekről is beszélt. 2023-ban 47 millió forint értékben történtek beruházások, a Sárvári Járásbíróság napelemes rendszert kapott, a Körmendi Járásbíróság pedig belső felújításon esett át és műszaki beszerzések is történtek. Végül a távmeghallgatási rendszerrel kapcsolatban elmondta: Vasban tíz olyan tárgyalóterem van, ahol ez a költséghatékony módszer megvalósulhat. – 2023-ban a Szombathelyi Törvényszék kiegyensúlyozott ítélkezési munkát végzett – vette át a szót dr. Szabó Sándor, aki hozzátette: jelenleg 2800, ezen belül 1400 peres ügy van folyamatban a törvényszéken. A bíróságokon 48 bíró dolgozik, a több mint 20 ezer ügy feldolgozására összesen 212 főt foglalkoztatnak. – Az OBH által kitűzött céloknak megfelelően nemcsak a kiegyensúlyozott ítélkezés érdekében jártunk el, hanem azért is, hogy az eljárási határidőket észszerű határidőn belül végezzük el – emelte ki dr. Szabó Sándor.

Hozzátette: a büntetőügyeket tekintve nincs két évnél hosszabban elhúzódó ügy, kettő és öt évnél hosszabban elhúzódó ügyeik csak a civilisztikai ügyszakban (magán-, polgári, család és munkajog) vannak, ezek száma is jelentősen csökkent a 2022. évihez képest. A távmeghallgatásokkal kapcsolatban megjegyezte: 1074 eljárási cselekményben 1100 embert hallgattak meg ilyen módon, köztük 925 vádlottat. Újságírói kérdésre dr. Szabó Sándor beszélt az igazságügyi palotával, azaz a régi szombathelyi börtön épületével kapcsolatos tervekről. Mint elmondta: a katolikus egyházzal felvették a kapcsolatot a tárgyalások folytatása végett, a projekt jelenleg műszaki előkészítési szakaszban van. A tervek elkészültét követően a bíróság bővítése központi támogatással, az egyházzal együttműködve egy nagyobb, komplex felújítás részeként, több év múlva valósulhatna meg – tudtuk meg a sajtótájékoztatón.