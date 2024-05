A program célja, hogy vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújtson a helyi szervezetek számára programok, rendezvények megvalósításához és működési kiadásaik fedezéséhez. A pályázatok beadási határideje lejárt, a Kulturális és Szociális Bizottság már elvégezte az előzetes véleményezést, melynek eredményeként a Szív Egyesület 180 ezer forint támogatásban részesült, amelyből 80 ezer forintot programok és rendezvények megvalósítására (szűrővizsgálatok, egészségnapok szervezése), míg 100 ezer forintot működési kiadásokra fordíthatnak.



A Millennium Polgári Egyesület a működési kiadásaik fedezésére 300 ezer forintot kapott, ahogy a Jánosházi Önvédelmi Polgárőr Egyesület is: ezt jármű üzemeltetési költségekre és eszközbeszerzésre fordítják. A Jánosháza Polgárőr Egyesület szintén 300 ezer forint támogatásban részesült, amit hasonló célokra költhetnek.



A Jánosházi Sporthorgász Egyesület 150 ezer forintos támogatását hagyományőrző majális és horgászverseny megszervezésére fordítja, valamint ingyenes horgászati lehetőséget biztosít városi rendezvények alkalmával. A Jánosházi Keresztény Családközösség Egyesület 180 ezer forintot kapott, amelyből gyermekprogramokat szerveznek önállóan és a városi rendezvényekhez kapcsolódóan, valamint játékokat vásárolnak ezekhez a programokhoz.



A Honismereti és Művelődési Egyesület Jánosháza 300 ezer támogatásban részesült. Ebből 200 ezret forintot programokra (II. világháborús hadisírok környezetének parkosítása, emlékművek gondozása, kiállítások szervezése), míg 100.000 forintot működési kiadásokra fordítanak. A Jánosházi Motoros Egyesület 200 ezer forintot nyert, ebből lesz a motoros felvonulás és egyéb motoros programok a városi rendezvényeken.



Végül 100 ezer forintot kapott a helyi Hagyományőrző Méhész Egyesület is az önkormányzattól, ők működési költségekre adták be a pályázati anyagukat.