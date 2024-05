Németh Péternek gyermekkora óta vágya volt, hogy boltos lehessen, felnőtt korára pedig ténylegesen is bolttulajdonossá vált, győri üzlete után nemrégiben Csöngén, édesapja szülői házának szomszédságában nyitott kisboltot. A projektet a kormány Magyar Falu Programja több mint 31 millió forinttal támogatta.

Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő a boltnyitás kapcsán elmondta: 2021-ben a Magyar Falu Program újdonsága volt, hogy kisboltok támogatásáról is kiírás született. Ennek eredményeképp Észak-Vasban 46 nyertes 41 településen kapott összesen 612 millió forintot. Hozzátette: később, az energiaválság alatt a működésre is érkezett forrás a kisboltokhoz. - Mindezek a körülmények adták meg az alapot ahhoz, hogy Csöngén újabb szolgáltatás legyen biztosított az itt élőknek. Annak érdekében, hogy a kistelepülések támogatását folytathassuk, békére van szükség, ami alapot ad a további fejlődéshez. Ezért is fontos, hogy június 9-en a békére és ezzel a Fideszre szavazzanak – mondta el a képviselő.