A rendőrség személyi állománya kisebb csökkenést mutat. Iskolákban, illetve más helyeken való népszerűsítéssel, toborzással igyekeznek javítani a helyzeten. Kitért a nagy volumenű rendezvényekre is (például Őrségi Vásár, Szent Iván-éj, Karnevál), ahol „belső” rendvédelmisekkel közösen dolgoznak, igen jó hatásfokkal és kölcsönösen megbecsült együttműködéssel. Az eredmény is igazolja: ez így kiválóan működik – nagyon kevés bűncselekmény történik ezeken az alkalmakon.

A közlekedés-rendészet komoly kihívásokkal néz szembe: túlzsúfolt utak, rendkívül nagy tranzitforgalom (személy- és teherforgalom egyaránt), kevés elkerülő út, az autópálya hiánya, és a vármegye helyi sajátosságai (sok erdős, kanyargós szakasz, és nem ritka a szintkülönbség sem). Gyakoriak a gyorshajtások, az elsőbbség megadásának hiánya és az ittas vezetés is. Tevékenységük ezen a téren főleg a sebességmérés, illetve a szondázás és a gyakori járőrözésre terjed ki elsősorban. Bűnmegelőzés terén a figyelem középpontjában a gyerekek, fiatalok állnak, de az idősekre is gondot fordítanak, és persze a felnőttkorú közlekedőkre is gondolnak. Fontosak a kerékpárosok, sőt: a kerékpárok is (gravírozott sorszám).

Dr. Bognár Balázs Lajos, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, tűzoltó dandártábornok azzal kezdte beszámolóját, hogy a 2023-as évben az alapfeladatok mind eredményesen megvalósultak. Akadtak extrém időjárási körülmények, rendkívüli események, de a nyár alapvetően csapadékos volt, nem volt aszály és ez jó hatással volt a tűzesetekre is: ezek száma jelentősen csökkent. Figyelni kell most is, mindig is a Rábára, ott 70 helyszínen 300 esetet kellett kezelni, főként augusztusban. Beszélt a megelőzésről – többek között a CO-mérés fontosságáról és eredményességéről. Kiemelte a gyerekek irányába tett lépéseket, felvilágosító alkalmakat, tűzoltó- és rendőrnapokat, és szóba került a „Legerősebb tűzoltó” verseny is: ezt idén is megtartják.