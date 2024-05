A kreativitás nem csupán az alkotó művészek vagy zseniális feltalálók privilégiuma, hanem minden ember fontos képessége. Kreatívnak lenni sokféleképpen lehet. Megnyilvánulhat a kreativitás például egy új recept kipróbálásában vagy olyan megoldások keresésében, amihez nem szükségeltetik szakember segítsége, elég, ha szabadjára engedjük a fantáziánkat – mondjuk a lakásdekorálás terén. Valljuk be, egy saját kézzel elkészített munka nagyobb örömet is tud jelenteni – feltéve, ha jól sikerül –, mint egy olyan, amire felkérünk valakit. A kreatív ötletekkel nem csupán pénztárcánknak tehetünk jót, az új dolgok kipróbálása pedig nem csak szórakoztató, de hozzájárul az életminőségünk javításához és az agyunk egészségének megőrzéséhez is.