– A nyolcszáz éves jáki templom nagyon sok imádsággal, örömmel, boldogsággal, hálával, fogadalommal telített szakrális hely: az emberek évszázadok óta hozzák ide a legmélyebb érzéseiket, a könyörgéseiket, a kérdéseiket. Az, hogy egy ilyen bazilikát felépített itt a kegyúr, és monostort alapított, ahol szerzetesek tanítottak, gyógyítottak, azt feltételezi, hogy a település vallási és világi központ volt a régmúltban. Ez pedig arra predesztinálja Jákot, hogy újra a környék kulturális fellegvára legyen. Ennek legfőbb vonzereje a templom, csak azon kellene túljutnunk, hogy akik idejönnek megcsodálni, azokat tudjuk még marasztalni más turisztikai és kulturális programokkal is – fogalmazott dr. Tóth Ernő polgármester, aki Kecskés Andreával, a település közművelődési szakemberével együtt a hagyományokra szeretné építeni a jövőt.

Bővelkednek a programokban és ötletekben, évről évre fejlesztenek az elképzeléseiken. A jáki művésztelep országosan is kuriózum a többi között, amennyiben az ide szegődő alkotók – nemzetközileg is elismert, képzett művészek – az ittlétük alatt képzik is a jáki művészpalántákat.

− A jáki gyerekek nem is tudják, milyen szerencsések, hogy a szakma legjobbjaitól tanulhatnak – fűzte hozzá Kecskés Andrea. A faluban, ahol az ősök Szent György tiszteletére emeltek templomot, szeretnék ezt a karaktert tovább erősíteni. A művésztelep alkotói ezért a tavalyi évben Szent György-témájú képeket alkottak, az elmúlt évek legizgalmasabb kiállítását hozták össze. A Megszólít a jáki templom koncertsorozat keretében komolyzenei koncerteket szerveznek a templomba. Az eddigi, nagy sikerű előadások megalapoztak annak, hogy a környék kultúrakedvelő közönségét a további előadásokra bevonzzák.

Összeállítottak egy háromórás élménycsomagot, amelyben a helyi értékek, a helyi ízek és élmények egy színesebb képet adnak Jákról az ide látogatók részére. Erre alapozva megpályázták és elnyerték a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület által alapított Látópont címet. Ehhez készítettek egy programtervet, amellyel a közművelődési munkatársakat, civil szervezetek tagjait és településvezetőket várják az ország bármely részéről, bemutatják Ják nevezetességeit, a helyi értéktár elemeit, közművelődési jó gyakorlataikat. Ez már az élménycsomagban való gondolkodást jelenti, ezenfelül pedig a látóponthálózat egy kulturális-turisztikai marketingfelületen való, országos szintű jelenlétet biztosít.