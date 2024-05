Május 20-án, vasárnap Nemzetközi Németjuhász fajta kiállítás lesz a kőszegfalvi focipályán. A verseny szervezője, Farkas Zsolt elmondta: a verseny megnyitója 9 órakor kezdődik, azt követően a kutyák 3 hónapostól 7 éves korig korcsoportonként - a kiskutyáktól indulva - mutatkoznak be, kanok és szukák külön. A nap fénypontja és egyben zárása a munkakutyák versenye lesz. A kiállításra hét országból (Ausztria, Szlovénia, Ciprus, Szerbia, Románia, Németország, Magyarország) 96 kutyával neveztek. A bíró az a német Norbert Wettlaufer lesz, aki az idei németországi világbajnokság indulóit is bírálja majd. Azt is megtudtuk: a vasárnapi bár szépségverseny lesz, a németjuhászok esetében ez nem csupán annyit takar, hogy egy helyben állva bírálják őket, körbe-körbe kell majd sétálniuk, a bíró pedig a szépségük és kitartásuk alapján állítja fel a végső sorrendet.

Hétfő ugyancsak 9 órától a kutyák ismét visszatérnek a verseny helyszínére, ahol tenyészminősítést kapnak, itt a munkakutyák őrző-védő feladatokat is teljesítenek majd.

Mindkét eseményre szeretettel várják a kutyabarátokat, a belépés díjtalan lesz, sőt egész napos büfével, kürtőskaláccsal, vasárnap délben pedig pörkölttel készülnek a vendégeknek.

