Hámori Lucához, a magyar ökölvívás történetének első női olimpikonjához, a kőszegi Fit-Box Ökölvívó Egyesület sportolójához is elkísérte keddi látogatása során Lázár János minisztert Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Velük tartott Básthy Béla polgármester is. Lázár János a tavaly ötszörös felnőtt magyar bajnokkal közös selfiet is készített, a képet Facebook-oldalán a kőszegi képgalériában osztotta meg.

A találkozóról Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán ugyancsak beszámolt. "Hajrá Hámori Luca, hajrá Kőszeg!" - ezt is írta posztjában az államtitkár.

Lázár János keddi kőszegi látogatásáról itt írtunk részletesebben, a miniszter Sárváron is járt: a június 9-ei önkormányzati és európai parlamenti választások tétjéről is beszélt mindkét vasi városban.