Bevásároltak palántákból, majd gyors ebédet készítettek az utolsó adag lefagyasztott lecsóból. “Fogyjon csak, mindjárt itt a friss, kell a hely a fagyasztóban” - mondták akkor éppúgy, mint néhány nappal korábban a meggyesrétest majszolva. Május derekához közeledve már egészen más ízük van a “megspórolt” falatoknak: az elmúlt szezon munkájának eredménye találkozik az idei reménnyel és várakozással. Talán most is sikerül, talán nem dolgoznak hiába. A hűvös északi szélben is erős már a nap sugara. A témazáró dolgozatokra való készülődést is könnyebbé teszi a közelgő osztálykirándulás tudata. A munka is jobban megy, hogy bevésték a szabadság időpontját a naptárba. A kettősség hónapja ez, a természettel együtt magunk is felkészülünk a nyárra - várjuk nyitott szívvel.