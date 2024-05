Egy környéken lakó keresett meg minket azzal, hogy Szombathelyen a Bem József utcában egy elhagyott motor árválkodik már jó ideje, a kétkerekűn rendszám sincs és már a gaz is akkora körülötte, hogy alig látszik ki az egykor szebb napokat is látott jármű a fűből. Ha valakinek van információja a képen is látható motorról, írja meg nekünk!

Forrás: vaol.hu