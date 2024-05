Fél kilenc után pár perccel érkeztünk meg a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumba, a diákok nagy része már megérkezett a kilenctől kezdődő matematika érettségire. Elegáns megjelenésű és izgatott arcú fiatalok lepték el a folyosókat, mi pedig megkérdeztük, hogyan vágnak neki ennek a napnak.

Gorza Lőrinc az Eötvös Loránd Tudományegyetemre adta be a jelentkezését nemzetközi tanulmányok szakra, így neki inkább a nyelvekre és a történelemre kellett rágyúrnia, ezekből emelt szinten érettségizik. Mint elmondta, nem a kedvencei közé tartozik a számok tudománya, de sosem volt különösebb problémája vele, magabiztosan néz szembe a mai nappal. Azt is hozzátette, hogy sokat gyakoroltak, a végzős év már szinte csak az érettségire való felkészülésről szólt.

Forrás: Szendi Péter

Ments Hanna is egyetértett ezzel, aki szintén a gimnázium végzős tanulója. Elmesélte, hogy felkészültségét a rendszeres gyakorlásnak köszönheti. A tárgyat oktató tanárral való szoros együttműködés és a rengeteg mintafeladat megoldása segített neki abban, hogy felkészülten állhasson most a vizsga elé. Tervei szerint a Semmelweis Egyetem gyógyszerész vagy dietetikus szakán folytatja tanulmányait, így neki is elég volt a középszintű matek érettségi, viszont biológiából és kémiából emelt szinten vizsgázik majd.

Magántanárhoz egyikőjük sem járt, az iskolában kapott felkészítéssel úgy érzik, magabiztosan tudják teljesíteni a feladatsort.

A Kanizsai Dorottya Gimnáziumban idén 131 végzős diák érettségizik, közülük 114-en középszinten, míg 17 tanuló emelt szinten tette le a matematika vizsgát – tudtuk meg Merklin Ferenctől, a középiskola igazgatójától.