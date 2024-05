A kormányzat még 2022-ben döntött arról, hogy a teljes magyar köznevelést digitalizálni szeretné. Ennek legfontosabb eszköze az oktatásban részt vevők digitális eszközökkel, notebookokkal való felszerelése. Két éve 120 ezer digitális eszközt szereztek be, tavaly 140 ezer notebookot osztottak ki térítésmentesen, az idén pedig mintegy 200 ezer notebook kerül az általános és középiskolákba szerte az országban. Egy RRF (digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára) projektben, EU-s és hazai költségvetési forrásból szerzik be az eszközöket. Ezúttal 5., 6. és 9. évfolyamos diákok és köznevelési intézmények kaptak, kapnak hordozható számítógépeket. Az oktatási célú, személyes használatú eszközöket a diákoknak a szülők, gondviselők igényelhették – a laptopok nem válnak a diákok tulajdonává – technikai részletekkel is szolgált a Jurisich-ban Keszei Balázs igazgató, és bemutatta a szettek tartalmát: a laptopot, a hozzá tartozó táskát és az egeret.