A klub hivatalos oldalán az alábbiakról számoltak be:

"A múlt héten beszámoltunk róla, hogy a bajnoki cím és a biztos feljutás ellenére is veszélybe került az NB I-es licencünk, mivel a Haladás Sportkomplexum csarnoka a terem befogadóképessége az új szabályok miatt nem alkalmas NB I-es mérkőzések lebonyolítására.

Dr. Nemény András jelenlegi polgármestertől továbbra sem kaptunk hivatalos választ azon kérésünkre, hogy visszatérhessünk korábbi NB I-es meccseink helyszínére, a Schaeffler Aréna Savariába, csupán egy vagdalkozó Facebook-üzenetre futotta tőle pünkösd vasárnapján. Az Aréna az egyetlen csarnok a városban, amely alkalmas NB I-es kézilabda mérkőzések lebonyolítására. Komolytalan, felelőtlen városvezetőhöz méltatlan üzengetésekre, és a lejárató propaganda sajtó megnyilvánulásaira nem alapozhatjuk több száz szombathelyi sportoló jövőjét.

A megjelent hírek és a bizonytalan helyzet miatt több szülő és gyerek is aggodalmát fejezte ki, ami nem is csoda, hiszen több ezer főből álló közösség álma volt, hogy Szombathelyen újra NB I-es kézilabdát láthassanak. Emellett a licenckérelmünk is már a hiánypótló szakaszban jár, ezért a klubvezetésnek más megoldást kellett találnia. A vármegyében még a Sárvár Aréna az, amely megfelel a szövetség kritériumainak és sikerült is megállapodást kötnünk, hogy a következő idényben Sárváron rendezhessük a hazai NB I-es bajnoki mérkőzéseket.

Előzetes egyeztetések alapján az MKSZ is el fogja fogadni az általunk megjelölt új helyszínt, így megkaphatjuk a licencet az NB I-re, ami azt jelenti, hogy jelen állás szerint a Sárvár Arénában fogjuk játszani a hazai meccseinket a 2024/25-ös NB I-es idényben.

Megszületett tehát a megoldás és ezúton is köszönjük Sárvár polgármesterének, Kondora Istvánnak, és a Sárvár Aréna ügyvezető igazgatójának, Polgár Endrének, hogy ilyen gyorsan a segítségünkre siettek és lehetőséget biztosítanak az SZKKA számára. Fontos kiemelnünk, hogy a Sárvár Aréna sportélete a részvételünk miatt nem fog sérülni" - olvasható.

