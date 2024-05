Egymás után érkeztek a baloldali politikusok közleményei kedden délután szerkesztőségünk elektronikus postaládájába. László Győző, a Momentum szombathelyi politikusa Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárba szállt bele: jogi lépéseket helyezett kilátásba azzal szemben, aki azt állítja, hogy nem fizettek ki minden hozzájuk beérkező forintot a pedagógusok béremelésére. Maruzsa Zoltán államtitkár amúgy vizsgálatot indított az ügyben.

Majd Tóth Kálmán, az Éljen Szombathely frakcióvezetője vette célkeresztbe a Vas Népét.

Lapunk hétfő délután írta meg: Megdöbbentő videófelvétel látott napvilágot: Szombathelyen a belvárosban a Szova Nonprofit Zrt. munkatársai teszik ki az Éljen Szombathely (ÉSZ) zászlóit. A videós anyagot az Ébresztő Szombathely Facebook-oldal osztotta meg. Írtunk arról is: a Szova NZrt. dolgozói akár kátyúzhatnák is a város úthibákkal, gödrökkel, kisebb-nagyobb lyukakkal teli útjait, helyette munkaidőben a baloldali szervezet, az ÉSZ zászlóit tűzik ki.

Vezérigazgatói válasz még nem, politikai üzenet érkezett

Kérdésekkel fordultunk még hétfő délután a Szova NZrt. vezérigazgatójához, Kovács Cecíliához, hogy megtudjuk, miért a Szova munkatársai végzik ezt a feladatot, mennyi lobogót helyeznek ki és milyen más feladatokat végez el a Szova az ÉSZ (DK-s, Momentum-os, LMP-s, MSZP-s) politikusok kampányát segítve Szombathelyen? A vezérigazgató eddig nem válaszolt kérdéseinkre.

Tóth Kálmán baloldali frakcióvezető a Vas Népét vette célkeresztbe

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

Tóth Kálmán, az ÉSZ elnöke, a baloldali közgyűlési frakció frakcióvezetője viszont közleményt adott ki a témában.

Az Éljen Szombathely! Egyesület a vasi fideszes pártlap helyett is elnézést kér a SZOVA NZrt. munkavállalóitól, azoktól az emberektől, akik jó- és rossz időben egyaránt városunk élhetőbbé tételén dolgoznak

- emelte ki, majd úgy folytatta: "A jobboldali portálokon hamisan leírtakkal szemben a valóság az, hogy Egyesületünk megbízást adott egy helyi marketinges vállalkozásnak a zászlói kihelyezésére, akik a szolgáltatást a SZOVA NZrt.-től rendelhették meg, mint a városi zászlótartók kizárólagos kezelőjétől. Zászlóink kihelyezése tehát természetesen díjfizetés ellenében történik. A különbség köztünk és a helyi Fidesz között az, hogy mi saját költségünkre szombathelyi vállalkozások szolgáltatásait vesszük igénybe a kampányunk során, és szombathelyi médiumokban hirdetünk" - írta Tóth Kálmán.

A tisztánlátásért még egyszer leírjuk, amit hétfőn írtunk: Szombathelyen a belvárosban a Szova Nonprofit Zrt. munkatársai teszik ki az Éljen Szombathely (ÉSZ) zászlóit.

Tény az is, Tóth Kálmán a közleményhez nem csatolta az Éljen Szombathely és az általa meg sem nevezett marketinges cég között kötött megbízási szerződést. Azt sem tudtuk meg a baloldali jelölő szervezet elnökétől, mennyiért végzi el a kampányfeladatot a közfeladatokat is ellátó, 100 százalékig önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, mint ahogy azt sem, hogy a marketinges cég mennyiért kapta tőlük a megbízást. Érdekelne minket az is, hogy a Szova munkatársai kapnak-e ezért pluszpénzt vagy plusz pihenőnapot, hogy az önkormányzati választás előtt kevesebb, mint két héttel ilyen rövid határidős munkát kellett elvégezniük. Egyelőre nem tudtuk meg sem Tóth Kálmántól, sem pedig a Szova NZrt.-től, hogy az önkormányzati cég elvégzi-e megbízás alapján bármelyik jelölő szervezet (LMP, Momentum, DK, stb.) kampányfeladatokra szóló megbízásait Szombathelyen?! Ha a városi cég munkatársai válaszolnak, közöljük.

Ide kívánkozik ugyanakkor Horváth Gábor önkormányzati képviselő véleménye az ügyben. Kedden reggel arról posztolt:

A SZOVA Nzrt. köztisztasági csoportja munkaidőben neményes zászlókkal rakja tele a várost. Ne csodálkozzatok, ha a szelektív konténerek és a közterületi hulladékgyűjtő edények csurig vannak

- írta Facebook-bejegyzésében a fideszes képviselő.