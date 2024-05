– Mi is hasonlót élünk át most a püspökség kertjében. Érezzétek, hogy Isten szívében vagytok, nem valahol oldalt, távol, a periférián. Nincs szakadék, testvérként vagyunk együtt, a Mennyei Atya gyermekeiként – mondta az egybegyűlteknek, és ebédre invitálta őket az asztalokhoz. Előbb még Szirmai Róbert, a SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mondott köszöntőt az egyházmegye számos településéről, intézményéből érkezett résztvevőknek.

Ebéd után kulturális programok követték egymást a színpadon: fellépett a Lovászi Általános Iskola énekkara, a zalakomári Jelenlét Pont gyermekeinek ének- és zenekara. Őket a Kale Lulugyi zenekar követte Oroszlányból. A műsorszámokkal párhuzamosan a gyerekekkel cigány művészek – Kalányos Gyöngyi, Vári Zsolt, Ferkovics József – foglalkoztak, utóbbi vezetésével.

A püspök atya délután szabadtéren mondott szentmisét. Prédikációjában Boldog Ceferinoról beszélt, akit II. János Pál pápa avatott boldoggá 1997. május 4-én. Spanyolországban született nagy szegénységben, iskolába soha nem járhatott, de volt benne valami különleges bölcsesség, és kiskorától kezdve rendkívül tisztelte Istent. Apja elhagyta a családot, ő lett édesanyja és a család legfőbb segítője. A sátras életből a városba vezette családját. Eleinte nem volt semmijük. Elkezdett templomba járni, felfedezte a titkot – erre hívta a főpásztor cigány testvéreit is. Ceferino nagylelkű volt, feleségét, aki fiatalon meghalt, a síron túl is tisztelte. Életük példája a gyönyörű házasságnak, mondta, majd a szülőknek, nagyszülőknek azt tanácsolta, ha gyermekeik igazi javát akarják, akkor segítsék, bátorítsák őket, hogy tanuljanak, és törekedjenek arra, hogy békességben, bölcsességben oldják meg a problémákat. A sötétséget fény által lehet legyőzni. Engedjék be Jézust a szívükbe, és az életük megújul, mondta. A szentmisén közreműködött az Ébren álmodók zenekar Rettegi Zsolt vezetésével.