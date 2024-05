A régóta várt fejlesztés során a színház nézőterének szellőző- és légtechnika rendszere újul meg. Kicserélik a nézőtér meglévő léghevítő és elszívó berendezéseit, új közvetítőközeges hővisszanyerővel ellátott berendezéseket és a befúváshoz légnedvesítőt építenek be, cserélik a szükséges légcsatornákat úgy, hogy az egész új rendszert egyedi automatika szekrény vezérli majd.

Érdekes a története az épületnek, mint a település legrégebbi műemlékének. Az 1184-ben érkező ciszterci szerzetesek egy tekintélyes méretű templomot és kolostort emeltek itt, amely a mohácsi csata után - toronnyal és vizesárokkal megerősítve - a végvári vonal része lett. A szerzetesi élet a XVI. században szűnt meg, a helyet pedig egy stájer parancsnok felrobbantotta a hajdúcsapatok közeledésekor. Később a romokon egy új templomot szenteltek fel, majd miután a szomszédos barokk templom és kolostor felépült, magtárként hasznosították tovább. Innen a különleges elnevezése is: Magtártemplom. Ma a színház épülete, amelyet úgy alakítottak ki 1988-ban, hogy a déli fala megegyezik az 1184-es templom falával és a középkori maradványok (pl. déli kapu, könyvespolc, oltár) is láthatók.

A már javában zajló légtechnikai beruházás révén nem csupán a nézőtér válik most komfortosabbá, de az épület üzemeltetése is energiatakarékosabb lesz. A felújítás teljes költsége bruttó 20.675.588,- Ft, ehhez 16.507.561,- Ft támogatást nyertek el, a fennmaradó összeget pedig a város önerőként biztosítja. A kivitelezést helyi vállalkozás, a Petrovics Terming Kft. végzi, heteken belül el is készülhetnek a korszerűsítéssel.