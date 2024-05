A sárvári Nádasdy-iskolában megjelenteket szombat reggel dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok köszöntötte, aki beszédében a vármegyék, járások, települések önmentő képességének fontosságát hangsúlyozta. A nemzeti újraminősítő gyakorlat kapcsán ismertette: arra készülnek fel, mi van akkor, ha egy ciklon érkezik a térségünkbe, hogyan tudják azt kezelni Sárváron, Cellben, Nicken, Pápán, hogy ha brutálisan nagy mennyiségű csapadék hull le.

Az újraminősítő gyakorlat keretében a mentőcsoportok bizonyíthatták felkészültségüket

Fotó: Unger Tamás

A feladat aktualitását az is adta, hogy tavaly augusztusban és decemberben is vízkárelhárítási feladatokat kellett közösen ellátni, s nem tudták garantálni a vármegyében élők biztonságát. Dr. Bognár Balázs hangsúlyozta:

Elengedhetetlen, hogy felkészüljünk, hogy egy katasztrófavédelmi főtiszt szakirányításával pontosan, precízen hogyan tudjuk végrehajtani a feladatokat, hogyan tudunk területvédelmi zárásokat csinálni a polgárőrség támogatásával, hogyan tudjuk a vízügyi mérnökök szakirányításával a vízkárelhásításhoz kapcsolódó feladatokat ellátni (...).

A mentőszervezetek nemzeti minősítését ötévente kell megújítani

Az önkéntes alapon szerveződött mentőszervezetek nemzeti minősítését ötévente szükséges megújítani. Az újraminősítő gyakorlat keretében a mentőcsoportok bizonyíthatják felkészültségüket, azt, hogy továbbra is képesek végrehajtani azokat a feladatokat, melyeket esküjükben vállaltak: a rendkívüli időjárási események, az árvizek, villámárvizek, veszélyhelyzetek elhárításában való együttműködést a hivatásos erőkkel.

A vizek kártételei elleni védekezésre, valamint a viharos időjárás következményeinek elhárítására készültek fel

Fotó: Unger Tamás

A vizek kártételei elleni védekezésre, valamint a viharos időjárás következményei elhárítására való felkészülés jegyében tartotta a nemzeti újraminősítő gyakorlatot a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szombat délelőtt Sárváron.

A gyakorlaton részt vett: a Sárvári Járási Rába Mentőcsoport,

a Celldömölki Járási Kemenesalja Mentőcsoport,

a Sárvári Települési Önkéntes Mentőcsoport,

a Nicki Települési Önkéntes Mentőcsoport,

együttműködőként a Pápai Járási Griff Mentőcsoport

Ez "csak" gyakorlat volt

Az újraminősítés megszerzése egy feltételezett káresemény felszámolására épült, ami szerint a térségben rendkívül intenzív, több napos esőzés következtében a Rába folyón árhullám indult el, melyet tovább duzzasztott a Sárváron a Rábába torkolló Gyöngyös patakon indult árhullám is. A heves esőzéseket viharos erejű, néhol 70-80 km/órás széllökések követték. A városból kivezető, Rába parti védtöltésnél homokzsákok felhasználásával különböző árvízvédekezési feladatok váltak szükségessé, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság iránymutatása alapján, a terület zárása érdekében pedig ellenőrző és áteresztő pontok üzemeltetésére is szükség mutatkozott. A hivatásos tűzoltók leterheltsége miatt három járási és két települési mentőcsoport mozgósítását rendelték el. Az iskolánál egy vezetési pont került kialakításra.

Sikeres volt a nemzeti újraminősítő gyakorlat

Fotó: Unger Tamás

A település bevédése érdekében homokzsákok felhasználásával különböző árvízvédekezési feladatokat kellett végrehajtani a Rába parti védtöltéseken. Átemelő zsilip lezárása mellett mentesített területről érkező csapadékvíz szivattyúval történő átemelését és viharkárok felszámolását is el kellett végezniük. A Gondozási és Gyermekjóléti Központ épületének környezetében a viharos erejű szél következtében veszélyessé vált fa kivágását is végre kellett hajtania az egységeknek. Az iskola amellett, hogy vezetési pontként üzemelt, befogadóhelyként is szolgált - tudtuk meg a katasztrófavédelmi igazgatóság honlapjáról.

Sikeresen hajtották végre a mentőszervezetek

A látottakat Poór Balázs tűzoltó ezredes, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője, Horváth Tibor tűzoltó ezredes, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője és Kiss Péter tűzoltó alezredes, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője mint minősítő bizottság értékelte. A feladatok komplex végrehajtását személyesen is végigkövették és azt minden résztvevő Vas vármegyei mentőcsoport tekintetében megfeleltre értékelték. Az értékeléseket követően a mentőcsoportok vezetői átvették a minősítésekről szóló okleveleket.

Az oklevelek átnyújtását követően a mentőszervezetekhez szólt Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke, aki megköszönte a feladatok precíz végrehajtását, amit maga is személyesen végigkövetett a kárhelyszíneken. A mentőszervezetek önzetlen segítségnyújtását és állandó rendelkezésre állását példaértékűnek értékelte - tudatták a katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján.