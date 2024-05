Fiatal kora óta szívén viseli az állami gondozásban élő gyermekek sorsát Dr. Székely János megyéspüspök, régóta hordozza magában a gondolatot, hogy az egyházmegyében elindítson egy nevelőszülői hálózatot – tudtuk meg a sajtótájékoztatón. Dr. Székely János azt is elmondta: a Szent Család Nevelőszülői Hálózat elindításához tíz leendő nevelőszülőre lenne szükség, most is várják a leendő nevelőszülők jelentkezését.

Arra, hogy miért is van szükség egy újabb – hiszen a vármegyében működik már evangélikus, református, zsidó, pünkösdista – nevelőszülői hálózat, kétféle választ is kaphattunk. A nevelőszülővé válás lelki részéről a megyéspüspök azt gondolja, egy elhagyott gyermek szívén óriási seb tátong, amit azzal, hogy nevelőszülőkhöz, egy családba kerülhetne, ha teljesen begyógyítani nem is, de enyhíteni lehet. A nevelőszülő szerinte nem csak ad, de kap is: rengeteg hálát, örömöt és szeretetet.