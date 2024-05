Horváth Magdolna polgármester köszöntőjében kiemelte: nagyon büszkék falujukra és annak fejlődésére. Ez kiemelten igaz a helyi nevezetességre, a csillagvizsgálóra, amely országos szinten is ismert és elismert. Az immár 22 éves múltra visszatekintő intézmény számos vendéget és látogatót vonzott már eddig is a településre.

Horváth Tibor, az alapítvány titkára filmvetítéssel egybekötött ismertetőjében bemutatta az obszervatórium történetét és felszereltségét. Fő távcsövüket, a számítógéppel vezérelt, 50 centiméteres tükörrel rendelkező teleszkópot 2005-ben avatták fel. Hét évvel később épült meg a tornyos, megfigyelőkupolás Hegyháti Csillagvizsgáló. A műszerek tudományos kutatásra is alkalmasak; számos publikációjuk jelent már meg, és nemzetközi megfigyelésekben, észlelésekben is részt vesznek.

Kiemelten figyelnek az üstökösökre és a változó csillagokra: több komoly elismerést is kaptak már eredményeikért. Az alapítvány fő célja az ismeretterjesztés: rendszeresen tartanak csillagászati bemutatókat és előadásokat. Kiemelten foglalkoznak gyerekcsoportokkal is. Ezek után a küldöttség tagjai – hazájukban polgármesterek – gyakorlati bemutatón is részt vehettek.

Tuboly Vince, az alapítvány elnöke, valamint Jene Sándor körmendi csillagász segítségével megtekintették az épületet, a műszereket, és távcsöves megfigyelésen a Hold krátereit is megcsodálhatták. Az éjfél után végződő esemény a vendégek általános elismerését és tetszését váltotta ki. A háromnapos programban a vendégek jártak még a nádasdi napelemtelepen, a Zalavíz Biogáz üzemében, a Gébárti-tónál lévő Kézművesek Házában, megtekintették a Zala Zone tesztpályát és az Alma 2000 Kft üzemét.

Nagypáliban a Megújuló Energiák Innovációs Ökocentrum most vette birtokba az új hidrogénes energiatárolóját, melyet dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár avatott fel.