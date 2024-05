Pénteken Fehér László polgármester köszöntőjével nyílt meg a program, a műsorban közreműködtek az alsósági óvodások, az alsósági tagiskola diákjai, valamint a Celldömölki Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Ezután a Mesefüzérrel lépett fel a Tücsök Bábcsoport, aztán következett a Romwald Magic Bűvész Show, slágerösszeűllítással készült Benkő Mátyás, Horváth Dominika, Illés Lili, Fábri Márk, Horváth Levente. Este Nosztalgikus retróláz címmel adott műsort Hajba András és Szkáli Edina műsora, DJ Szatmári és Szakos Andi zárta a napot.

Női teremlabdarúgó torna Alsóságon

Fotó: Giczi Sándor

Szombaton reggel ATN női teremlabdarúgó-tornával folytatódott az Alsósági Tavaszi Napok programja, az alsósági katolikus templomban ökumenikus istentiszteletet tartottak. Most pedig hamarosan kezdődik az Alsósági fakanál - a szokásos főzőverseny. Háromkor férfi teremlabdarúgó torna, 16 órakor Pomázi Zoltán gyerekeknek ad műsort, kihirdetik a főzőcerseny eredményét, lesz tombola is. Aztán a Rocky Dilly ARRC táncosai lépnek színre, Szilágyi-Varga Diána könnyűzenei válogatással készül,

további koncert is várható, este 10-kor pedig: zenés ATN-záró, közreműködik: Kuckár József.