Az 57. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem június 18-20. között várja az érdeklődőket az iparlétesítményekkel, a biztonsággal és fenntarthatósággal vagy akár azok újjászületésével kapcsolatban. A tervek szerint Szombathelyen több helyszínen, így például az Epcos telepén is lesznek előadások, tudtuk meg Bakó Bélától, a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület igazgatójától.

Bölcsőde Expo várja május 11-én a kicsiket és nagyokat. A színes délelőtti rendezvényen bábszínház, foglalkozások, tematikus sarkok („kreatív kuckók”) és képzett szakemberek fogadják az érkezőket, ahol lehet kérdezni, beszélgetni (például a táplálkozásról is) és ahol bemutatkoznak a szombathelyi bölcsődék. Hatéves kor alatt a belépés ingyenes, a helyszín a Kámoni Arborétum. A részletekről Sebestyén Bianka, a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény (EBI) vezetője szólt.

A Papírsárkány Alapítvány május-júniusi programjait Babos Orsolya elnök ismertette. Jelentkezni lehet babamasszázsra, ahol az első alkalom ingyenes. Lesznek nyáron ovis táborok is szakemberek vezetésével: a hatfős kiscsoportokba 3-6 éves korig várják a kicsiket. Folytatják őszi szakmai előadás-sorozatukat is.

Május 26-án Oszkón a Hegypásztor Kör fogadja – immár 17. alkalommal – az Orbán-napi Hegyi Vigadalom rendezvényen a szőlőhegyre érkezőket. Pál Laura ismertette a programokat, melyek között lesz tábori mise, gyerekeknek szánt kézműves foglalkozások, íjászkodás és lovaglás is. Fellép a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, ott lesznek a Langaléta Garabonciások és a Góbé Együttes is. Helyi termékek vására, borterasz, valamint bor- és főzőverseny teszi teljessé a napot.

Pócs Margit, az acsádi Márk Rosarium elnöke a májusban és júniusban várható Rózsa-napok rendezvényről beszélt. Lesz virág-gasztronómia, előadások és kerti vendégség, irodalmi beszélgetés, gyerekfoglalkozások, borkóstoló – és „egy tál dödölle” ebédre. A belépőjegy egyben támogatói hozzájárulás is az egyesület számára. Lehetőség szerint korhű ruhákban érkezzünk – kérte.

Bemutatkozott az Új Generáció Ökölvívó Iskola SE is. Céljaikat és kezdeményezéseiket Pap István elnök ismertette. Szombathelyen, a Petőfi utcában várják ingyenesen az érdeklődő lurkókat, de az egyesület már a versenyek felé is nyit lelkes tagjaival. Szintén ő invitálta a főleg (de nem csak) kutyás programra vágyókat Nemescsó focipályájára, ahol három egyesület szervezésében nyílt családi délutánt tartanak június 2-án. Kvíz, vetélkedők és kutyaszépségverseny is szerepel az események között.

Harmincéves a Herényi Kulturális és Sportegyesület. A szép évforduló kapcsán Szekér Tamás elnök emlékezett vissza a három évtizednyi fejlődésre. Eredeti céljaikat teljesítették, de túl is nőttek azokon, és Szombathely közösségi, kulturális és sportéletében is aktív szerepet vállalnak mind a mai napig. Büszkék eredményeikre, amiket május 31. – június 1. között be is mutatnak az érdeklődőknek. Kulturális programok, koncertek és kiállítás is fogadja az érkezőket.

Gyöngyössy Péter, a Kerekerdő Alapítvány elnöke a Pajta tábor, Süni tábor és Szénagyűjtő tábor alkalmaira hívta fel a figyelmet. Szombathelyen a Vasi Múzeumfaluban, a Zalaegerszeg melletti Botfán, illetve a Szőcén szervezik a táborokat. Beszámolt a felsőcsatári tábor megmentésére irányuló kampányukról is. Májusban és júniusban ezzel kapcsolatosan is lesznek programok: elsősorban a Vas-hegyen és a Pinka-szurdokban.

Végül Gorza Norbert, a Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ vezetője kérte: aki még nem tette, május 21-ig rendelkezhet adója 1 százalékáról: a civil szervezetek számára ez is fontos anyagi forrás.