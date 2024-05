A kiadott anyag szerint az Alterába Kft. mellett az Unita Agora Kft. pályázta meg az összesen 400 millió forintos TOP-os forrásból megépült körmendi Ökocentrum üzemeltetését. A BÖK illetékesei végül úgy döntöttek, hogy a kedvezőbb ajánlattal előálló Alterába Kft-t bízzák meg a szabadidő centrum működtetésével.

Hegedüs László, a nyertes cég tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy gőzerővel álltak neki a Rába-parti rendezvényhelyszín rendbe tételének, ugyanis a lehető leghamarabb meg akarják kezdeni a pályázatban felsorolt programjaik megvalósítását. Sajnos lesznek olyanok is, melyeket az idő rövidsége miatt már nem tudnak megszervezni, de azon lesznek, hogy lehetőleg minden korosztály számára érdekes, színvonalas produkciókkal tudjanak előrukkolni.

Az biztos, hogy a zenei események sorát június 7-én az Aurevoir, Pontiac, Andalgó közös koncertje nyitja, majd egy nappal később a Whitenegro, Lofti Begi, DJ Maffia és DJ Night lép színpadra. Ezt követően pedig természetesen folytatódik majd a bulik sorozata, de lesz közös meccsnézés a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseinek idején, valamint saját szervezésű napközis tábor is várja majd a gyerkőcöket. Az egyik legérdekesebb eseménynek az Alterába Tehetségmutató ígérkezik, melyen július 19-20-án 11 zenekar léphet a világot jelentő deszkákra. Esténként pedig sztárvendégek is szórakoztatják majd a nagyérdeműt.

Hegedüs László még arról is beszámolt, hogy több olyan programot is terveznek, aminek még pontos dátuma nincs, de mindenképpen szeretnék tető alá hozni őket, persze amennyiben az idő engedi a megtartásukat. Így például filmvetítések, gasztro napok, irodalmi estek, különböző vetélkedők, előadások, kiállítások is szerepelhetnek a kínálatban. Amit pedig külön kiemelt az Alterába Kft. tulajdonosa: a különböző fogyatékkal élőkre is gondolnak, számukra is lesznek rendezvényeik.