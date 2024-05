Ahogyan arról beszámoltunk, ősszel szintén önerőből megújult a falu művelődési háza, valamint a polgármesteri hivataltól a művelődési ház felé vezető járda egy szakaszát is kicserélték. Mint azt Fodor Lászlóné polgármestertől megtudtuk, a járdafelújítás a Tölgy utcában folytatódott és időközben a frissen felújított kultúrház új, kovácsoltvas kapuja és kerítéselemei is elkészültek. Új kis híd került a játszótér melletti vízáteresz fölé is: a régi kis fahidat biztonságos, betonalapúra cserélték. A játszótér szomszédságában nem csupán ez történt, a fáktól, bokroktól burjánzó ligetet megtisztították és tereprendezést is végeztek – már csupán egy fűzfa őrzi ott a régi idők emlékét.

Fodor Lászlóné elmondta: ide egy ligetes parkot álmodott meg az önkormányzat, a parkosításban a Településfásítási Programban legutóbb elnyert fák is a hasznukra válnak. Azt is hozzátette, a lakosság körében hamarosan közvélemény-kutatást végeznek azzal kapcsolatban, ki hogyan képzeli el a parkot, milyen megoldásoknak örülnének ott a jákfaiak.