– Tóth Balázs polgármester úrral közösen tárgyaltunk miniszterelnök úrral. Értékeltük az elmúlt évek kormányzati segítséggel megvalósított fejlesztéseit, s természetesen szót váltottunk a tervekről is – tájékoztatta lapunkat V. Németh Zsolt államtitkár, a város országgyűlési képviselője. A térség közlekedési hálózatáról és az egyik legjelentősebb programunkról, a nagytérségi népfőiskola működéséről és fejlesztéséről is váltottunk szót. Miniszterelnök úr biztatott bennünket, hogy ezt a fejlesztést ő is fontosnak tartja – tudtuk meg V. Németh Zsolttól.

Orbán Viktor és Básthy Béla, Kőszeg polgármestere

– Jó hangulatú beszélgetést folytattunk miniszterelnök úrral, akinek először Vasvár általános helyzetéről adtam tájékoztatást, külön kiemelve kulturális értékeinket – nyilatkozta lapunknak Tóth Balázs. Vasvár sokat áldoz a kultúrára, s ennek eredménye is látszik, hiszen így került a városba a Török Richárd-gyűjtemény, vagy a Vas megyei alkotók művészeti gyűjteménye a Békeházba. Kértem miniszterelnök úr támogatását azokhoz a projektekhez, melyek a helyi gazdaságot, a fürdő felújítását, a Vasvári Népfőiskola és az elkerülő út megépítését célozzák – összegzett a polgármester, aki örömének adott hangot, hogy 2002 ősze után ismét Vasváron járt Orbán Viktor.

Mint fogalmazott: a kormányfői látogatás talán egy megerősítés is számukra: jó irányba halad a város, a politikai csatározások zaja messze elkerüli őket, s Vasvár fejlődésére, építésére tudnak összpontosítani.

– A Békeház udvarán mintegy nyolcszázan várták a miniszterelnököt, aki az európai parlamenti választás tétjéről beszélt: szó szerint is lesz-e béke, s ezáltal békés, építő időszak kezdődik-e az országban. Történik-e tűzszünet, békekötés a szomszédunkban, mert az teremtheti meg újra a boldog békeidőket – mondta el a vasvári fórumról V. Németh Zsolt.

A kormányfő Vasvár előtt Zalaegerszegen járt, ott a szomszédban zajló háború kapcsán azt hangsúlyozta: Ukrajnában most egy egész generáció lesz a véres háború áldozata.

– Mi azonban látni akarjuk felnőni a gyerekeinket és az unokáinkat. Ezért állunk ki a béke mellett. Akármekkora is lesz rajtunk a nyomás, ellenállunk a háborús őrületnek. Ehhez kérjük a magyarok támogatását – fogalmazott Orbán Viktor a zaol.hu tudósítása szerint. A miniszterelnök vasvári látogatásáról többen is osztottak meg közösségi oldalukon fényképeket. Így Básthy Béla, Kőszeg polgármestere Orbán Viktorral közös fotót is posztolt, mint ahogy Kondora István, Sárvár polgármestere és Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is. A fórumon ott volt Pehi Orsolya, szombathelyi képviselőjelölt is.

