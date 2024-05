A tavalyi rendkívül jól sikerült örömkaszálást követően ezúttal is reggel 6 órakor találkoztak a vállalkozószellemű férfiak az önkormányzat gyümölcsösében, ahol Karvalics Zoltán köszöntötte az egybegyűlteket, köztük V. Németh Zsolt államtitkárt, aki természetesen a munkába is beszállt. A kaszások zöme pálinkát is hozott magával és ezek a jófajta itókák egy rögtönzött versenyben is részt vehettek. Így valaki a jól végzett munka öröme mellett egy jelképes díjjal és persze a dicsőséggel a tarsolyában távozhatott a rendkívül jó hangulatban telt rendezvényről.