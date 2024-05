– Azt szeretnénk elérni, hogy a kuvaszok ismét a magyar életmód részévé váljanak. Jó lenne, ha a magyar udvarokon magyar kutyafajták „teljesítenének szolgálatot”. Nálunk például mindig is ez volt a bevett szokás: tartottunk pulit, komondort, most pedig egy kuvasz és mudi végzi a feladatait. A célunk egyébként az volt, hogy a kilenc magyar kutyafajtát népszerűsítsük – adott tájékoztatást a jelenlegi helyzetről V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, a Hungarikum Bizottság tagja. Hozzátette: az állami tulajdonú társaságoknál, nemzeti parkoknál ildomos lenne, ha ezen fajták közül választanának, ha őrzésről, védelemről lenne szó.

– Fontos, hogy a kuvasz jó genetikai állományának megtartása előtérbe kerüljön. Ehhez pedig arra lenne szükség, hogy minél többen tartsák ezt a kutyafajtát. Ne legyen belterjesség. Meggyőződésem, hogy számos olyan hiedelem forog velük kapcsolatban közszájon, ami méltatlan. A problémák gyökere szerintem a rossz gazdákban és a nem megfelelő tartási körülményekben rejlik – fogalmazott a Vas vármegyei országgyűlési képviselő, aki természetesen kitért arra is, hogy miért kerültek kuvaszok a polgárőrség kötelékébe. – A célunk ezzel a programmal is a kuvaszok népszerűsítése volt. Egyébként a két világháború között a csendőrség is rendszerbe akarta őket emelni. Ma is alkalmas arra, hogy bűnmegelőzési feladatokat végezzen. Természetesen ehhez megfelelő vizsgákra van szükségük.

De én például Dunakeszin a rendőrségi kiképzőtelepen láttam olyan bemutatót, amikor egy kuvasz a németjuhászokhoz hasonlóan átugrott egy lángoló karikán. Emellett pedig szerintem a legszebb kutyafajta, számomra nem létezik méltóságteljesebb, büszkébb kutya, mely már a megjelenésével is erőt, tekintélyt sugároz – zárta szavait V. Németh Zsolt. A vasi polgárőr egyesületek közül egyedül a viszákiaknál teljesít szolgálatot egy kuvasz, aki Simon Zsolt hűséges társa. – A kuvaszunk szuka és Örvös névre hallgat.

December 29-én lesz hétéves, nálunk pedig 2018 tavasza óta van. A fajtájához képest egy nagyon nyugodt, mondhatni, barátságos kutya, de én úgy tartom, hogy minden eb olyan lesz, amilyennek a gazdája neveli – fogott Örvös bemutatásába a Viszáki Polgárőrség első embere, aki a továbbiakban arra is kitért, hogy a kuvaszok már a megjelenésükkel alkalmasak arra, hogy visszatartsák az esetleges bűnelkövetőket. – Nekem gyermekkoromban is volt kuvaszom, aztán viszont rottweilerekre váltottam. Nagyon szívesen tértem vissza a kuvasz tartásához, mert pozitív emlékeim fűződtek hozzá. Szerintem is figyelnünk kellene a fajta megőrzésére, mert tényleg komoly értéket képviselnek. Amúgy Örvös sok foglalkozást igényel: szeret mozogni, sétálni, játszani. Szinte még most is olyan, mint egy kölyökkutya.

De a falubeliek így is megtartják tőle a kétlépésnyi távolságot, mert azért tényleg egy szép nagy kutya – fejezte be a helyzet ismertetését Simon Zsolt, aki a beszélgetés végén egy rövid bemutatót is prezentált Örvössel. A kutya pedig minden parancsszavának engedelmeskedett, látszott, hogy bízik a gazdájában, akinek rendszeresen kiosztott egy-két pacsit is.