Zalaegerszegtől nem messze, Vasváron eladó egy kétszintes, panorámás családi ház! A 3 szobás és 3 félszobás ingatlant nemrég felújították, új tetőt is kapott. Akár egy többgenerációs család is otthona is lehet, de akár munkásszállóként is hasznosítható. A telek mérete normális léptékű, így nem kell az egész hétvégét fűnyírással tölteni. Ha szüksége van 170 négyzetméternyi lakótérre mindenképp tekintse meg!