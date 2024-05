Jófajták, beváltak, ezért most is jöttek - tudtuk meg többektől. Rapali Márton eloszlatta azt a kétséget is, miszerint agyagos talajban nem lehet szép palántát nevelni. – Két-háromévente trágyázzuk meg, ősszel ássuk, tavasszal rotáljuk fel a földet, így porhanyós lesz a föld, minden megél benne – osztotta meg velünk tapasztalatait. Horváth Géza szerint a saját termés mindig jobb, ezúttal paprika és paradicsompalántáért állt sorba. Elárulta: a termésből jut majd a gyerekeknek, unkáknak is.