A szokásosnál jóval korábban virágzott az eper országszerte, az elmúlt hetek hűvösebb időjárásának köszönhetően azonban talán mégsem csúszik össze a fóliás és a szabadföldi gyümölcs szezonja – még hetekig hozzájuthatunk a friss, hazai piros szemekhez. Csomókban csüngnek a pirosba öltöző eprek a szombathelyi Söptei úti ültetvényen. Méretüknél fogva messziről látszódnak a mostanra jókorára nőtt, katonás sorrendbe rendezett töveken – keresni nem, csak szedni kell a gyümölcsöt. Szalay István tulajdonos avat be a részletekbe: a mintegy 1,2 hektáros területen elsőéves a növény, sokat várnak tőle: nemcsak nagy és szép, de finom és zamatos szemek. A talajeluntság elkerülése érdekében döntöttek az újratelepítés mellett, a tervek szerint ezt néhány évente megismétlik.

– Ha van rá hely, ez a legszerencsésebb megoldás. A talajfertőtlenítésre korábban is kevés szer állt rendelkezésre, az uniós szabályok miatt még tovább szűkült a lista – magyarázza a szakember, aki rámutat arra is: Spanyol- és Olaszország egyes részein húsz éve ugyanott termett az eper, mert megfelelő talajfertőtlenítéssel megvédték a növényt a kórokozóktól, kártevőktől. Az új rendeletek miatt alternatív megoldások után nyúltak: kókuszrostban vagy termesztőközeg nélkül termesztik az epret, illetve külföldre költöztették a töveket – a spanyolok például Marokkóba. Szalay István azonban azt vallja – és ezért is vágott bele a 7. szezonjába –, hogy a szabadföldön termett gyümölcsnek más az íze. A gyümölcsnek szüksége van földre, szerves trágyára, napfényre.

– Azt is érzem, hogy ha mi jó szívvel termelünk, szívünk-lelkünk beletesszük, az érződik az eper ízén, azt mindenki hazaviszi magával, aki nálunk vásárol vagy szed – ezt már István felesége fogalmazta meg közösségi oldalukon. A szezon valójában már tavaly júliusban a talajelőkészítéssel, az öntözőrendszer kiépítésével és a fólia leterítésével elkezdődött. Mivel fagyasztott töveket ültettek, rögtön virágzásnak indultak a nyári melegben, de az idei termés reményében el kellett távolítani a szirmokat. Sok munkát adott a gazdának és csapatának a szalmázás is, a jó idő beköszöntével pedig megkezdődtek a növényvédelmi munkálatok is.

Szalay István elmondja: elsősorban ökológiai gazdálkodásban is használható szereket alkalmaznak. Arra törekednek, hogy a növény jó kondíciója ellenálljon a betegségeknek, kórokozóknak. A szakma ezt szermaradékmentes irányzatnak hívja. Évről évre népszerűbbek a Szedd magad! akciók Vasban. A Szalay-gazdaság a Söptei úton és Jákfán várja az érdeklődőket, a nyitás pontos ideje az időjárástól függ. Azt remélik: nem túl meleg, elnyújtott szezonnak nézünk elébe, 4-5 héten át szedhetjük majd a friss, hazai epret.