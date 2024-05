- Kezdem azzal, hogy szerintem példátlan dolog, ami mostanában Szombathelyen történik a választási kampányban - fogalmazott Illés Károly frakcióvezető, a Fidesz szombathelyi szervezetének elnöke a hétfői rendkívüli sajtótájékoztatón, majd a plakát-ügyet emelte ki. - A területi választási bizottság megállapította a jogszabálysértést, azzal együtt, hogy az Állami Számvevőszékhez továbbította az ügyet - ismertette a múlt heti TVB-határozatot.

Illés Károlytól megtudtuk, a Kúriához is megküldték a plakátügy miatt tett kifogását

Fotó: Cseh Gábor

Ami egyébként súlyos az ügyben, hogy közpénzből finanszírozza az ÉSZ a kampányát, tiltott módon, ezzel pedig a választói akaratot kívánják befolyásolni - ez egyértelműen megállapítható az indokolásból. Én úgy gondolom, ez példátlan, nem tudom, mitől fél ennyire a baloldali városvezetés, hogy már ilyen aljas módon próbálják a kampányukat megvalósítani

- hallottuk Illés Károlytól. Megtudtuk azt is, miután Illés Károly kifogását a TVB elutasította, azt a Kúriához is benyújtották.

Plakátbotrányról többször írtunk: a szombathelyi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok számos hirdetése és a baloldali jelölő szervezet, az ÉSZ választási plakátjai között feltűnő a hasonlóság: a témával itt és itt is foglalkoztunk. Beszámoltunk arról is, hogy a területi választási bizottság Illés Károly kifogását az Állami Számvevőszéknek továbbítja, ott is megvizsgálják.

Túltolták a baloldali jelöltet?

Két egymást követő Savaria Fórumot vizsgált a területi választási bizottság (TVB): összesen 10 alkalommal, abból öt fotós anyaggal szerepelt Horváth Soma képviselő, alpolgármester. Azok közül pedig hatban osztott meg a választási körzettel kapcsolatos információkat - erről már Jagodits Zsuzsa, a 4. számú választókerület képviselőjelöltje (Fidesz-KDNP) beszélt. - Ezzel kapcsolatosan állapította meg a területi választási bizottság, hogy ez a választói akarat befolyásolására alkalmas, hiszen számomra nem biztosították a megnyilvánulási lehetőséget - húzta alá.

Jagodits Zsuzsa, a 4. számú választókerület képviselőjelöltje arról beszélt: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is fordulnak

Fotó: © Cseh Gábor

Szólt Horváth Attila sajtótájékoztatójáról is, ami során az ÉSZ képviselőjelöltje azt kérte a területi választási bizottságtól, várja meg, míg más pártszervezetek által delegált tagok esküt tesznek, úgy hozzon döntést a benyújtott kifogásokban.

- Ahogy a Fidesznek volt lehetősége, ugyanolyan körülmények között minden más pártnak volt lehetősége, hogy delegáljon embert, ezt nem tették meg. Ugyanakkor van egy törvény, ami kimondja, hogy a kifogást beadását követő három napon belül tárgyalni kell. Horváth Attila jogászként azt kérte, hogy a területi választási bizottság jogellenesen járjon el, ami önmagában kérdéseket vet fel - mutatott rá a képviselőjelölt.

Választókerületenként más SaFó jelent meg

Jagodits Zsuzsa felhívta a figyelmet a városi újság május 10-ei lapszámára, ami 12-féle módon jelent meg, választókerületenként más. Rámutatott: - Az NMHH-hoz (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság - a szerk.) fogunk fordulni, ugyanis 12 lapszámból egyben sem szerepel az impresszum, ami jogellenes - fogalmazott Jagodits Zsuzsa, aki azt a kérdést is felvetette: ez miért történt így: a médiaközpont és a szombathelyi önkormányzat nem vállalja fel ezt a mutatványt, vagy minek köszönhető?!

Mind a 12-féle címlapon a baloldali képviselőjelölt és az ÉSZ politikai hirdetése kapott helyet

Fotó: Cseh Gábor

Miért volt erre szükség és ki hozta meg az ezzel kapcsolatos döntést? Milyen költségvonzattal járt a város számára? - ezeket a kérdéseket is megfogalmazta a Derkovits képiviselőjelöltje annak kapcsán, hogy minden választókerületben másféle újság került a postaládákba. Mint ahogy azt is:

Hozzám nem érkezett ilyen tájékoztatás, hogy elhelyezhetnék mondjuk fizetett politikai hirdetést ebben a bizonyos a lapban. (...) És egyébként ennek folytán felvetődik a kérdés: mekkora bevételtől esett el ezzel párhuzamosan a Savaria Fórum?

- hallottuk Jagodits Zsuzsától. Rámutatott arra is: a városi hetilap címlapján a fizetett politikai hirdetések úgy jelentek meg, hogy azok a választói akarat befolyásolását célozzák: a címben az adott választókerület neve szerepel, alatta politikai hirdetésben pedig a baloldali jelölt neve és egy zöld pipa azt sugallja: az ott élők szavazzanak rá.

Vajon a Savaria Fórumot tartjuk a kezünkben, vagy az ÉSZ-nek egy kampánykiadványát, ahol egyébként használják a Savaria Fórum nevet, megtévesztően? Egy tény, ez a lap a választók megtévesztésére szolgál, mondjuk ki: hülyének próbálják nézni a szombathelyi választókat. Többször jeleztük, hogy sikerült a Savaria Fórumot az elmúlt öt évben - mondjuk úgy - egy propagandalap szintjére lesüllyeszteni (...)

- tette hozzá Illés Károly.

Lejárató szándékú, politikai hirdetés a városi lapban

- Gyakorlatilag felmerül a tiltott kampányfinanszírozás, és megvalósulhatott-e a hűtlen kezelés ebben az ügyben? Ezt kell kivizsgálni - mondta az Agora felügyelőbizottsági tagjaként Horváth Gábor. Arról részletesebben itt írtunk. A képviselő (Fidesz-KDNP) emlékeztetett: Szendrő-Németh Tamás levele nyomán kezdeményezte a feb-vizsgálatot, május 9-én tartottak ülést, 30 napon belül kell határozatot hozni.

Kérdésünkre arról is beszélt: ha az Agoránál ez így megy tovább, lehet, a feb-vizsgálat lezárulta előtt a rendőrségen tesz feljelentést az ügyben.

Horváth Gábor képviselő az oladi címlapot is megmutatta: szerintük azt sugallja, az ott élők szavazzanak a baloldali jelöltre

Fotó: Cseh Gábor

A képviselő a SaFó legutóbbi száma kapcsán elmondta: az újságban nem jelölték, hogy 12-féle szám készült. Érdekesség, miközben a Fidesz képviselője, az Agora feb-tagja nem tudott arról, hogy különféle városi lapok készülnek, az 1. számú választókerületben képviselőjelöltként induló Marton Zsoltnak egy egész oldalas hirdetése jelent meg. Horváth Gábor véleménye az, Marton "LMP-s párttársától" Horváth Zoltántól, az Agora Savaria NKft. ügyvezető igazgatójától értesülhetett arról, hogy a herényi, kámoni választókerületben külön lapszám jelenik meg, és lehet hirdetni. Horváth Gábor aggályosnak tartja, hogy nem kapott arról tájékoztatást, hogy ebben az egyedi lapszámban hirdethetne. Utalt arra is: Marton Zsolt szerepelt volna az LMP vármegyei listáján, ám összeférhetetlenség miatt nem kerülhet fel a szavazólapra.