Sokáig erősen kétséges volt, hogy ezúttal is szabadtéren lehet-e megrendezni a 2005 óta Szombathelyen is töretlen népszerűségnek örvendő táncos eseményt, avagy a gyerekeknek és a nézőknek is be kell költözniük az Agora-MSH falai közé. Aztán az időjárás a kegyeibe fogadta az eseményt és a kezdésre még a Nap is előbújt.