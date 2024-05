Április 15-én rendezték a háromfordulós verseny döntőjét, pár nappal később, csütörtökön derült ki a végeredmény. Panni úgy fogalmaz, kellemesen meglepődött, a tanár úr pedig, hogy miután közölte a hírt tanítványával, kitörő örömöt hallott a vonal másik oldalán.

Ami biztos: az idén is több ezer diák jelentkezett a történelem OKTV-re. Az írásbeli iskolai fordulóból az adott pontszámot elérők juthattak tovább a másodikba, amelyet az Oktatási Hivatal szervezett. Ott a magyar és az egyetemes történelem alapvető összefüggéseire vonatkozó négy komplex esszékérdés várt a fiatalokra – az utolsó kettő a 11. és 12. évfolyamosoknak más és más. A fordulóba továbbjutottaknak egy hosszabb pályaművet kellett beadniuk három lehetséges témakör közül választva. Az idén a választható témák között a következő szerepeltek: 1. A késő középkori és kora újkori Magyarország képe a külföldi krónikákban és útleírásokban, 1300–1686

2. Fürdők és fürdőkultúra a 19. századi Magyarországon; 3. Két választás Magyarországon. Panni a második mellett döntött, hiszen elsősorban a történelem emberközelibb aspektusai vonzzák. A kötelező és ajánlott szakirodalmon kívül társadalmi, szociográfia kérdésekkel is foglalkozhatott, és mivel egy erdélyi fürdőt választott, a korabeli etnikai viszonyokat is tanulmányozhatta.

– A téma kiválasztásában konzultáltunk Pannival. Nagyon örültem, hiszen nekem is szívügyem a határon túli térségek ismerete, a velük való kapcsolat. Az esszék esetében gyakoroltunk az OKTV-n megjelenő esszétípusokat. A pályamunkájánál nagyon precízen megtervezte a közösen megbeszélt vázlat után az írásmunkát, és minden esetben tartotta magát a megbeszélt ütemezéshez. Közösen állítottuk össze a bibliográfiát, segítséget kaptunk az ELTE SEK Történelem Tanszékétől és az iskola könyvtárosától is. Azt külön kiemelték a bírálatban, hogy gazdag forrásanyagot dolgozott fel munkájában, és hogy a szakirodalmi művek mellett elsődleges forrásként hírlapi cikkeket is felhasznált, valamint, hogy a címlapon szereplő, Tusnádfürdőről készített illusztrációja mennyire ötletes és milyen magas minőséget képvisel. A szóbeli vizsgára az évfolyam tananyagából kellett felkészülni – esetében az 1. világháborútól napjainkig tartó időszakból. Hétről hétre találkoztunk, átbeszéltük a témákat vázlatszerűen. A budapesti döntőn egyrészt meg kellett védenie a pályamunkát, másrészt a tanuló adott évfolyamának kétszintű érettségi kompetenciakövetelményeire épülő gondolkodtató feladatokat és kérdéseket megoldani – mondja Kukor Ferenc. Úgy véli: az OKTV 1. hely nem csupán az utolsó tanév befektetett munkáját mutatja, hanem az elmúlt négy év intenzív munkáját is tükrözi. Panni már a 9. évfolyamon emelt óraszámban, külön csoportban tanulta a történelmet. Fakultációra jár – ennek megfelelően emelt szinten érettségizik majd a tantárgyból.

Tanítványát reneszánsz alkatúnak mondja, akinek nagyon sokféle az érdeklődése. Nem csak a történelemért rajong, amiben sikereket ért el, hanem az irodalomban, a képzőművészetben is jeleskedik. Nyitott személyiség, jól látja az összefüggéseket, ami ebben a sorozatban nélkülözhetetlen volt.

– Budapestre szeretnék menni az ELTE BTK magyar szakára. Ez az ambícióimnak legmegfelelőbb út. Ezen belül érdekel a fordítás és az irodalomtörténet – abban ötvözni tudnám a két tantárgyat – halljuk Pannitól, aki a versenyen a kutatómunkát és a pályamunka (nagy esszé) megírását élvezte a legjobban.

– Az OKTV-nek hála a tudományos írásba is betekintést nyerhettem és gyakorlatot szerezhettem. Jó élmény volt a felkészülés, ezért is gondolom, hogy a továbbiakban érdemes lenne megpróbálkoznom a tudományos pályával vagy kifejezetten a kutatással az említett területeken.

A felvételinél száz többletpontot jelent, hogy megnyerte a versenyt, és segítségképpen belépőt adhat a szakkollégiumi felvételinél. Azt Kukor Ferenc teszi hozzá, hogy Panninak nem ez az első eredménye: az összes országos történelem verseny döntőjében szerepelt már. Jó előképzettsége volt, és lépésről lépésre épült fel a képesség, ami a legutóbbi versenyben kicsúcsosodott. Most néprajzi témában mélyedt el és a határon túli peremterületek kulturális változatai és az őket érdeklő kérdéskörök foglalkoztatják. Ezeket az információkat nem tudományos jelleggel dolgozza majd fel, hanem a saját szépirodalmi munkáiban.

Tavalyról a rajz OKTV-ről is van országos helyezése. Ikertestvérével, Zsófival kiállításuk volt a Bolyai Galérián – kiemelkedő tehetségek mindketten. A Bolyai Bolyongó szerkesztőségének is oszlopos tagja. Erről úgy beszél: – Az egyik osztálytársam, Rába Boró ötlete volt, hogy élesszük fel újra az utóbbi években visszafogottabban működő iskolaújságot. Négyen vagyunk szerkesztők, egy Facebook-felületre költöztünk a mentortanárunk, Szakály Szilvia segítségével. A Facebook mellett van egy blogos felületük is hosszabb beszámolókkal, diákok által beküldött alkotásokkal, munkákkal. Én a könyvajánlókért felelek – mondja, és ha már a könyvek szóba kerülnek, elárulja azt is, hogy aktuálisan Jack Kerouac Úton című regényét olvassa angolul.

Szalai Panni 2024-es 1. helyezése az elmúlt öt évben a harmadik OKTV-győzelem történelemből, amely bolyais diák nevéhez fűződik. Jó példa az övé. Különleges képességekkel rendelkezik, amelyek kitartással, munkabírással, eltökéltséggel, célirányossággal ötvöződnek és motiválhatják a diáktársait is.