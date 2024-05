Ballag már a vén diák 1 órája

Sárváron elballagtak a Tinódi gimnázium végzős diákjai - sok fotóval

Megint eltelt egy év, elérkezett a ballagások időszaka Vasban is. Fotósaink járják a vármegyét, több vasi iskolából is hozunk képgalériát a ballagó diákokról. A Sárvári Tinódi Gimnáziumban is ott voltunk, ahol az időjárási viszonyok miatt a tornateremben tartották az ünnepséget.

Fotó: Benkő Sándor

Sárváron elballagtak a Tinódi gimnázium végzős diákjai Fotók: Benkő Sándor

