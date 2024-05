Gyarmati Tibor polgármester nyitotta meg az ünnepséget, és emlékeztetett: az elmúlt év őszén, októberben voltak kénytelenek tudomásul venni, hogy – sok más kis településhez hasonlóan – bezár a helyi posta. Ilyen könnyen azonban nem nyugodtak bele a rossz hírbe, és azonnal lépéseket tettek: keresték a megoldást. Folyamatosan tárgyaltak a Magyar Postával, de vállalkozót sajnos nem találtak a községben, aki üzemeltette volna a hivatalt. Az épület azonban önkormányzati tulajdonú, így már csak az üzemeltetési költségek megoldása maradt hátra. Ezt a Magyar Posta vállalta, így elhárultak az utolsó akadályok is.

Ekkor lendültek többen is mozgásba a falu lakói közül, és szép összefogással sikerült a helyiség fertőtlenítése, a vakolat javítása és teljes festés is. Mindenki munkáját megköszönte a polgármester, aki maga is kivette a részét a tennivalókból. A hivatal minden munkanapon fogadja a betérőket, váltott nyitvatartással (műszakos rendben dolgozókra is tekintettel) – és a Posta járatai is figyelembe veszik ezt. Gyarmati Tibor hangsúlyozta: itt nem csak egy megszűnt (majd újraindított) szolgáltatásról volt szó, hanem többről: a kis falu élni akarásáról és a közösség erejéről. Bízik benne, hogy a hivatal egy találkozási pont is lesz sokak számára.

A Magyar Posta Igazgatóságát Rétfalvi András képviselte, aki csatlakozott a polgármesterhez, és szintén örömét és köszönetét fejezte ki. Kiss György helyi plébános pedig emlékeztetett: ma Áldozócsütörtök van, a húsvéti ünnepkör befejező napja, és itt is egyfajta feltámadást lát. Áldást mondott a hivatalra, a közreműködők és dolgozók életére, és sok sikert kívánt.

Végezetül a polgármester átvágta a szimbolikus nemzeti szalagot, és feladta az első levelet: a Magyar Posta számára megírt köszönetét.