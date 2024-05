Négy standnál cseréltek gazdát a termények – az árusokat a kínálatukról kérdeztük. Borsikafüvet (csombort) cserépben, főzőhagymát, gyenge őszi fokhagymát, mosott-csomagolt tépősalátát, sóskát, spenótot, kaprot, fűszereket is kínált Novák Tamásné Marika. Két hét múlva szeretne vinni borsót és málnát is, mondta. A csírás csicsókából, aki akart, szabadon vihetett tőle, hogy kiültesse otthon a kertjébe.

Forrás: Tóth Kata

Hende Lajosné Vali tárkonyt, céklát, fokhagymát, zöldség zöldjét és ropogós cseresznyét is ajánlott. Az őstermelő a következő piacnapra is hoz cseresznyét, zöldhagymát, ígérte. A bögöti Horváth Zoltán tojással, füstölt áruval, sonkával, csípős és csemege kolbásszal, angolszalonnával érkezett – a nyitástól fogyott a portékája. A vépi és a sárvári piacon árul – jön majd ő is kéthetente. Auer Zsuzsa a maga sütötte vadkovászos kenyereket, puszedliket, kekszeket és saját készítésű vitamin mézeket, mézkülönlegességeket rakott a standra – ő is állandó árusa a termelői piacnak.

A következő alkalmakra a leendő árusok jelentkezését a polgármesteri hivatalban vagy a kultúrházban várják a piac előtti keddel bezárólag. A továbbiakban minden második héten lesz piacnap.

Forrás: Tóth Kata