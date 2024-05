A szentgotthárdi fürdőn a kültéri létesítményeknél az utolsó simítások zajlanak, aztán indulhat a szezon

Fotó: Szendi Péter

Sárváron a fürdő strandmedencéjét a versenycsúszdával, a dézsás medencét, valamint a sárkányvárat május 31-én, pénteken nyitják meg a vendégek számára. A strandon található óriáscsúszdákat és a hullámmedencét pedig június közepén tervezik megnyitni - tudtuk meg Haller Ferenctől, a Sárvári Gyógyfürdő Kft. Marketing vezetőjétől, aki azt is megosztotta lapunkkal: több újdonsággal is várják a hozzájuk érkező vendégeket, többek között a fürdő által üzemeltetett Bubble Beach Barral, új prémium bérelhető napozó ágyakkal, megújult játszóházzal és játszókerttel, egy új játékteremmel, csúszda fotórendszerrel, valamint a fürdőhöz tartozó kempingben felújított apartmanokkal. - Alapvetően családi élményfürdőként definiáljuk magunkat és szeretnénk mi is hozzájárulni a családok felhőtlen kikapcsolódásához, így a családi fürdőbelépőket biztos, hogy nem fogjuk emelni, a szezonban sem - tette hozzá a marketing vezető.

Vasváron a Szentkút Fürdő tervezett nyitása május 31. 10 óra. A megszokott kiváló vízminőséggel, kissé megújulva várják látogatóikat. Páratlan természeti környezetben, a város legszebb környékén termálmedence, úszómedence és gyermekpancsoló biztosítja a fürdőzés örömét. A helyi iskolás gyerekeknek a jövő héttől, június 3-tól ingyenes úszásoktatás is lesz.

A vasvári fürdőn is zajlik a medencék tisztítása, karbantartása. Tóth Balázs polgármester is kilátogatott, hogy körül nézzen: itt a gyerekeknek június 3-tól ingyenes úszásoktatás lesz

Fotó: Unger Tamás

Celldömölkön a Vulkán Gyógy-és Élményfürdőben június 15-én tervezik a nyári nyitást - tudatta lapunkkal Lóránt Gábor igazgató. A szezonban szabadtéri gyerek csúszdamedence, kisgyermek-pancsoló és egy 560 m2 vízfelületű élménymedence buzgárokkal, szökőkutakkal, örvénnyel és hidromasszázs elemekkel várja a vendégeket.

Mesteriben - ha az időjárás nem szól közbe - jövő hétvégén nyit a kültéri strandmedence és a gyerekpancsoló. Patyi Gábor fürdővezetőtől megtudtuk azt is: a végéhez közelednek a fürdő melletti apartmanházak építési munkálatai, a tervek szerint már idén nyáron birtokba vehetik őket a látogatók.

Borgátán április 15-én nyitott a fürdő, május 18. óta pedig már a meghosszabbított nyitva tartással fogadja a vendégeket, reggel 9 órától 18 óráig. Az úszómedence június 1-től vehető igénybe, a pancsoló pedig majd az idő és az igények szerint. Az üzemeltető Borgátafürdő NKft. az idei évtől már az Önkormányzat tulajdonában van. Belépődíjak tekintetében nincs idén változás, maradtak a tavalyi árak. Történtek fejlesztések is: új automata vegyszeradagoló rendszer működik, és korszerűsítették a villamos hálózatot is. Új játszóteret és egy homokos plázst alakítottak ki, valamint és bambusz napernyőket is felállítottak.