A lista ajánlásához a szükségesnél jóval több aláírás gyűlt össze, melyet tisztelettel köszönünk a támogatóknak!

Szabó József személyében egy igazi lokálpatriótáról beszélhetünk városában, annak környékén, sőt az egész megyében is.

Répcelakon 1990-ben választották önkormányzati képviselővé. E minőségében volt a Művelődési- és Sportbizottság, majd a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke; a 2010-14-es ciklusban pedig a város alpolgármestere. Ezt követően választották Répcelak lakói polgármesterükké, mely tisztségében a következő választáson is megerősítették – így immár egy évtizede vezeti a virágzó Répce-parti kisvárost a „Folytonosság, Tisztesség, Lendület” jegyében. A vármegyei közgyűlésnek négy cikluson át volt tagja - 1994-től 2006-ig, valamint 2010 és ’14 között. Ez idő alatt betöltötte a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöki, valamint az Idegenforgalmi Bizottság alelnöki tisztségét.

Az önkormányzatiságot, az önálló döntési és érdekérvényesítési lehetőséget korunk legfontosabb vívmányának tartja; az előrehaladás alappillérének, melyet hite szerint a helyi innovációkon és a térségi fejlesztéseken túlmutatva megyei szinten is összehangolt munkával lehet a leghatékonyabbá tenni.

A politikán kívül a civil életben is sokat tevékenykedett és tevékenykedik. Lakóhelyén évtizedeken át volt kézilabda edző; jelenleg is több egyesület tagja – vérbeli lokálpatrióta. Ebben a szférában is vállalt megyei tisztséget: 2002-től 2013-ig a Vas Megyei Kézilabda Szövetség elnökeként, majd a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsa elnökségének tagjaként munkálkodott.

Élettapasztalata, közkedveltsége és integráló személyisége garanciát nyújt alkalmasságára.

A vármegyei lista további tagjai:

- Dr Ipkovich György,

- Szabó Lajos,

- Vórum István,

- Táncsics András.

Megyei közgyűlésbe kerülésük esetén biztosítottnak látjuk Vas Vármegye lakóinak valódi, lelkiismeretes képviseletét, és a fejlesztési források helyben tartását.