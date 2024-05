Két járdaszakaszt is megújítanak Szentgotthárdon, napokon belül elkezdi a kivitelezést a szentgotthárdi önkormányzat által megbízott kivitelező cég. A képviselő-testület döntése alapján a Táncsics és Kisfaludy utcákban újítják fel járdaszakaszt. Előbbiben a felújítás magában foglalja az új járda burkolatalap kialakítását, a meglévő pályaszerkezet bontását és újra bedolgozását, betonfolyóka és csapadékcsatorna építést, valamint kerti szegélyek kialakítását, és új aszfaltburkolat építését. Hasonló munkák zajlanak majd a Kisfaludy utcában is.

A szentgotthárdi Kisfaludy utca is megújul

Két utca is megújul Szentgotthárdon

A területet április 16-án adták át a kivitelező cégnek, a tervek szerint a nyár közepén már használatba vehetik a lakók, időjárás függvénye, de június végére előreláthatólag elkészülnek a munkálatokkal.

A munkaterületen részleges, illetve az aszfaltozási munkálatok idején teljes forgalomkorlátozásokra kell számítani – tudtuk meg a város honlapjáról. Fontos, hogy a járdafelújítás csak a meglévő járda vonalában történik, az ingatlanok kocsibejárói nem kerülnek felújításra. Amennyiben valaki saját költségén aszfaltburkolatú kocsibejárót szeretne kiépíttetni az érintett utcában, azt a beruházás keretén kívül kell megoldania.

Törő Eszter, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője elmondta, több javaslat érkezett azzal kapcsolatban, hogy melyik járdákat újítsák fel a városban. A Táncsics és a Kisfaludy utcaiak már nagyon rossz állapotban voltak, ezért döntött a képviselő-testület ezek mellett. Hozzátette azt is, hogy szűk utcákról van szó, ha két autó a parkol a út szélén, a munkagépek már nem férnének el közöttük, ezért is hívták fel a lakosság figyelmét, úgy parkoljanak, hogy az ne akadályozza a munkavégzést. A jövőben további járdák is megújulnak Szentgotthárdon – a következő a Jókai és a Móricz Zsigmond utcai járdák felújítása lesz.

Ezen az ülésen adták át az Év Szentgotthárdi Rendőre díjat is, ezt idén Dombóvári Gergő nyerte el.