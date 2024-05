Az ételek terén is igazán találékonyak a kicsik. Egy anyuka kétségbeesetten próbálta megfejteni, mit is kérhet a gyermeke, amikor "béleltvargát" szeretett volna. Kiderült, hogy a vargabéles volt a kívánt étel. De azt az anyukát sem irigyeljük, akitől olyan ételt kértek, „ami ha felfordítjuk a tányért, nem esik ki belőle.” A megfejtés itt a kocsonya volt. Egy másik kisgyerek a mákos tésztát hangyás tésztának nevezte, de a „csigajós kaka” is aranyat ér.