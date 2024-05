"Maruzsa Zoltán Államtitkár Úr mai sajtótájékoztatóján bemutatta azokat a dokumentumokat, amelyek világosan bizonyítják: a város vezetése nem adta tovább teljes egészében azt a béremelésre szánt kormányzati támogatást a szombathelyi óvodapedagógusoknak, ami őket megillette volna. A kapott pénz jó részét visszatartotta, megrövidítve ezzel a dolgozókat".

Ebben az általuk okozott botrányos helyzetben a legkevésbé sem az lett volna a dolguk, hogy László Győző alpolgármester útján újra elkezdik gyalázni és lejáratni a Kormány köznevelésért felelős államtitkárát és városunk parlamenti képviselőjét

- olvasható a Fidesz Szombathelyi Szervezetének közleményében.

A baloldali városvezetőkről szólva azt is írták:

Az lett volna a feladatuk, hogy figyelmesen - végre - elolvasva az ügyben keletkezett dokumentumokat a.) vagy sürgősen kérjenek bocsánatot eddigi baklövéseikért főként a megrövidített óvoda-pedagógusoktól, és jelöljék meg, hogy az elmaradt bérüket mikor fizetik ki, vagy b.) tényekkel, adatokkal cáfolják meg Maruzsa Zoltán államtitkár állításait. Sem ezt, sem azt nem tették.

Ismert, Maruzsa Zoltán államtitkár rendkívüli sajtótájékoztatót tartott kedd délelőtt arról: itt van a pénz, csak az óvodapedagógusok nem kapták meg. Az államtitkár kijelentéseire László Győző alpolgármester reagált, arról itt számoltunk be. "Továbbra is fenntartjuk, és ezt igazolja Szombathely 2024-es költségvetése is, hogy minden hozzánk érkező összeget az utolsó fillérig a pedagógusok béremelésére fordítottunk, aki mást állít, attól jogi úton fogunk elégtételt venni" - közölte a politikus.

Hónapok óta téma, hogy mintegy 50 ezer forinttal kevesebb a szombathelyi óvónők bruttó bére az országos átlagnál. Az ügy így feltehetően itt még nem ért véget.