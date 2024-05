A sajtótájékoztatón Giczy József, a párt Vas vármegyei elnöke üdvözölte a megjelenteket, és beszámolt arról, hogy minden jelöltjük megszerezte az induláshoz szükséges ajánlásokat. Dr. Danka Lajos, szombathelyi polgármester jelölt pedig a kilenc pontban összefoglalt programot részletezte.

A városfejlesztés és üzemeltetés kapcsán a zöldfelületekről és a parkosításról, a köztisztaság és szelektív hulladékgyűjtésről szólt. A gazdaság és annak fejlesztése szerinte új programot kíván meg, melybe a gazdasági élet minden szereplőjét bevonná. Támogatásokkal segítené a kis- és középvállalkozások tevékenységét, a nagy szennyezőanyag-kibocsátókat pedig környezetvédelmi beruházásokra kényszerítené. Fejleszteni kell a várost és az agglomerációt (87-es út, északi ipari park).

A közlekedés terén koncepció kidolgozását sürgette, és megemlítette az elkerülő út fontosságát is. Megoldást kell találni a dugókra és fontosnak tartotta a tömegközlekedés fejlesztését is. Az oktatásban nagyobb együttműködést szeretne a középiskolák és a vállalkozások, illetve kamarák között. A több lábon álló, szerteágazó felsőoktatást támogatja, és bízik abban, hogy mindezek hozzájárulnak a fiatalok helyben maradásához. Fontosnak ítéli meg a felsőcsatári gyerektábor megmaradását, felújítását is.

Egészségügyi területen a háziorvosi hálózat problémáit orvosolná, és fontosnak látja a MÁV Rendelőintézet tevékenységét: ennek támogatása is fontos számára. Kulturális ügyekben is a több lábon állást, a több nagyobb programot javasolja – egész éven át. Kiemelte a környezetvédelmet is, megemlítve a Falco szennyezését és a fásítási programot. A közbiztonság problémáját főként a hajléktalanszálló, illetve az Éhen Gyula lakótelep környékén oldaná meg. Szociális téren kitért az idősebbek illetve a bölcsődékre is, sportügyekben pedig az élsport (mint a városmarketing része) illetve a rekreációs és szabadidősport jelentőségére hívta fel a figyelmet.