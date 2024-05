Szombathely „zöld szívében” a Csónakázótó és a Parkerdő környékén kirándulhattak a segíteni akarók. Vasárnap délután két vezetett túrán, öt vagy tíz kilométeren barangolták be a résztvevők a környéket a szép májusi időben. Célba érkezés után kézi készítésű finomságokkal, kitűzővel és emléklappal, valamint kvízzel és sorsolással is fogadták őket a szervezők. Lukács Amarilla, a Vasi Vándorok Sportegyesület tagja elmondta: a befolyt összeget már el is utalták a kisfiú családjának.