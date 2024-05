Amióta sok új ház épült a közelben, a szombathelyi Kétrózsa közben is sokkal nagyobb a forgalom, sok biciklis és autós is jár erre nap mint nap. Az elmúlt években ez az utca is olyan lett, mint a korábban bemutatott Sági út: csak az merészkedik ide személyautóval, aki tényleg a legbevállalósabbak közé tartozik, annyi a kátyú.