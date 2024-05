Az elmúlt időszakban több fejlesztés történt a tér környékén, emlékeztetett Bokányi Adrienn, majd azt részletezte, hogy az elkövetkező években hogyan tervezik komplexen megújítani a teret. A fejlesztéseket összehangolják a Blagus-szal, a helyi vállalkozókkal és az Éhen Gyula Baráti Körrel is – utóbbi szoborállítási kezdeményezéssel kereste meg az önkormányzatot.

Kozma Gábor szólt ennek a részleteiről: eredeti helyére, a vasútállomás előtti részre tervezik „visszahozni” az 1935-ben felavatott Éhen Gyula-szobrot, pontosabban egy új műalkotást, ami Szombathely egykori ikonikus polgármesterének állít emléket. Elkezdik az előkészületeket az új mellszobor készíttetésére, ehhez városi közadakozást indítanak, jelentette be.

Fotó: © Cseh Gábor / Forrás: Cseh Gábor

Nemény András megígérte, a közadakozásban ő lesz az egyik első résztvevő, és támogatják majd az elképzelést városi forrásból is.

Bokányi Adrienn a tér tervezett felújítását látványterven mutatta be: a jelenlegihez képest 30-40 százaléknyi zöldterületet teremtenek az aszfaltozott felületek feltörésével. A meglévő zöldterületeket is áttervezik: fák, virágágyások, évelő növények, rózsabokrok díszítik majd a teret. Burkolatváltásban is gondolkodnak – ezekhez keresnek forrást.