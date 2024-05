Majd felmehetett a „tetőre”, ahonnan a televíziósok közvetítik a találkozót, madártávlatból talán még gyönyörűbb a stadion. Aztán a sajtótájékoztatónak helyet adó terem, aztán öltözőfolyosók, a játékoskijáró következett, majd – még a meccs előtt – Marci leülhetett a Haladás kispadjára is. Ezután jött az igazi meglepetés: Marci a játékosokkal együtt, a csapatkapitány, Rácz Barnabás mellett vonult ki a gyepre, majd elvégezhette a kezdőrúgást. Sőt, a klubtól kapott egy, a játékosok által dedikált Haladás-mezt is, amelyet büszkén viselt a mérkőzésen. A lefújás után pedig beülhetett a sajtótájékoztatóra is. Marci nagy élményekkel gazdagodott, még úgy is, hogy a harmadik, ajkai gól után kissé elpityeredett…