Nézem az egyik kereskedelmi televíziócsatorna új vetélkedőjét, a címét inkább nem is írnám le magyarul, mivel lényegében nincs is neki. Van viszont „remek” műsorvezetője, aki szerint egy szellemi párbaj előtt sem árt bekapcsolni a biztonsági öveket. Hát, én inkább valami háttérzenét kapcsolnék be, hogy még véletlenül se halljam a parádésan vetélkedőket, akik olyan hatalmas műveltséget igénylő témákban mérik össze tudásukat, mint például háztartási eszközök, gyümölcsök avagy háziállatok felismerése, de izgalmas csata alakult ki a péksütemények beazonosításánál is. Vajon van erre igény? Tudom, nem hívhat be minden csatorna géniuszokat a vetélkedőjébe, de azért szerintem némi igényesség nem ártana. Erre ők azt felelhetnék, hogy miért is nézem? Tényleg: miért is?