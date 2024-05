A megemlékezésen jelen voltak ezen családok leszármazottai is. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, Darvas István főrabbi, Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség örökös, tiszteletbeli elnöke, dr. Székely János megyéspüspök, Szabó György, a Magyar Zsidó Örökség kuratóriumának elnöke is fejet hajtott az áldozatok előtt. Májer László, a Budapesti Zsidó Múzeum és Levéltár levéltárosa A zsidók Olaszfán címmel kiállítást készített a közösségi házban az emlékükre.

Megemlékező beszédében V. Németh Zsolt kegyetlen, embertelen, önmagából kifordult, felfoghatatlan világként utalt a nácik emberirtásának időszakára. Hangsúlyozta, azért fontos emlékeznünk e szörnyűségekre, hogy észrevegyük, ha ez a világ a legkisebb teret is megpróbálja meghódítani az életünkben. Mint mondta, emlékeznünk kell minden névre, minden történetre, hogy emlékezzünk, hogy az embertelenségben nincsenek apróságok, nincsenek jelentéktelenségek. Hangsúlyozta a személyes és közösségi felelősségvállalás fontosságát is.

- Olaszfán helye van az emlékezésnek és a felelősségvállalásnak. Helye van az emberek szívében, a közösség életében és helye van a település terében is. Mától egy emlékpark várja azokat, akik az emlékezés fontos és fájdalmas útján szeretnének elindulni, valami kézzel fogható mellett, ami emlékeztet, hogy valóságosak voltak történelmünk legsötétebb, felfoghatatlan eseményei is. De valóságos az a közösség is, ami a szörnyűségek után visszavárta és védte a hazatérőket. Emléket állított az odaveszetteknek, és ma is együtt emlékezik családtagjaikkal. Kívánom, hogy az olaszfai emlékpark emlékeztessen arra, hogy nem csak embertelenségben nincsenek jelentéktelenségek, de az emberségben sem. Minden szó, minden gesztus, minden cselekedet, minden megfogott kéz számít. A mi felelősségünk, hogy minél több legyen belőlük. S bár nem tehetik jóvá a múltat, de jobbá tehetik a jövőt – zárta megemlékező beszédét V. Németh Zsolt.

Az eseményen részt vevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy együtt emlékezzenek és tanuljanak az emberiség múltjának sötét időszakáról, hogy soha ne felejtsék el annak tanulságait és hogy mindig kiálljanak az emberi méltóság védelme mellett.