Prof. dr. Kollár László, egyetemi tanár, az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet igazgatója a kezdetekig, az alapításig ment vissza emlékezésében. Beszámolt az évek során alakult hallgatói létszámokról is, és ezek alapján jó reménységgel tekint a jövő elé. Erősítették a több lábon állást: a gépészmérnökök képzése angolul is folyik, és újra indult a műszaki menedzser-képzés is. Az összlétszám tavaly már 120 fő környékén alakult. Felhívta a figyelmet a megfelelően képzett és tapasztalt oktatói gárda fontosságára is. Létszámuk a doktoranduszokkal együtt (akik egyben tanársegédek is) közel 30 fő. Köszönetet mondott a más tanszékek oktatóinak is, akik szintén részt vesznek a közös munkában: természettudományi és humán területeken. Összesen 11 laboratóriumban végzik a kutatásokat, amik összértéke több, mint 1,2 milliárd forint).

Harmadikként dr. Nemény András Szombathely polgármestere szólalt fel. Beszédében egy fiatal fához hasonlította a tíz éves működést, és úgy látja: a szükséges megerősödés megtörtént. A várható kihívásoknak így könnyebb lesz megfelelni (pl. digitalizáció, mesterséges intelligencia). Kijelentette: a „Savaria” név valóban jó hírnevét, megbecsülését viszi a városnak. Szombathely és környéke ipari fejlődésének, a nagyvállalatoknak alapvető szüksége a jól felkészült, kellő tudással bíró – és azt alkalmazni is tudó – műszaki munkaerő is. Ennek utánpótlását látja az itteni oktatásban.

Harangozó Bertalan, a Vas Vármegyei Kormányhivatal korábbi kormánymegbízottja is rendkívül sokat tett azért, hogy ez a fontos képzés beindulhasson a városban. Negyedik felszólalóként az ünnepre, az ünneplésre hívta fel mindenki figyelmét. Fontos megállni „a hetedik napon”, visszaemlékezni, és becsben tartani az elért eredményeket. Az eredményekre és a teljesítményre, a képzés minőségére mindenki büszke lehet. Erős közös akarattal lehetett mindezt megvalósítani: részese volt akkor a Kormányhivatal, a város vezetése és a gazdasági szereplők is. De kellett ehhez az állam, a Kormány – a politika segítsége és támogatása is. Végül reményét fejezte ki, hogy a folytatás is legalább ennyire sikeres lesz: kívánt ehhez sok sikert és támogató szövetségeseket.

Az ünnepi felszólalások után 11 órától hallgatói sikertörténtek hangzottak el az elmúlt tíz évből. A kerekasztal-beszélgetés során öt végzett duális gépészmérnök hallgató, Csányi Evelin, Horváth Mátyás László, Koszár Zsolt, Sebestyén László és Szilvágyi Milán számolt be egyéni karrierjéről: ők a partnercégeknél helyezkedtek el.