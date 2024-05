Április végén érkezett az új jószág, az ellés komplikációmentes volt, a kiscsikó és anyukája is jól vannak. Anyukája, Vakmerő már hét kiscsikónak adott életet korábban, ő a nyolcadik a sorban. Most még nincs neve, általában az azonos nemű szülőről nevezik el őket, apukája pedig Pedró nevet kapta, így méncsikó lévén valószínűleg P betűvel kezdődik majd a neve. Marmagassága 96 centiméter és körülbelül 62 kilósan látta meg a napvilágot. A kiscsikó most egy hétig anyjával elkülönítve van a ménestől, megfigyelés alatt tartják őket, ha minden rendben lesz, nemsokára csatlakozhatnak a méneshez - tudtuk meg Szabó Gábor majorságvezetőtől.