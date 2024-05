Május 26-án, azaz a hónap utolsó vasárnapján várják a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok azokat a családokat, amelyek szívesen barangolnának a tűzoltólaktanyák szertárkapuin belül. Vas vármegye mindhárom hivatásos tűzoltó-laktanyájában, Sárváron, Szombathelyen és Körmenden is várják az érdeklődőket.

Emellett számos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság és önkéntes tűzoltó egyesület is csatlakozott az országos Nyitott szertárkapuk programhoz: Bucsuban, Csepregen, Felsőcsatáron, Kőszegfalván, Vépen, Táplánszentkereszten, Velemben, Sorkikápolnán, Csepregen, Celldömölkön, Répcelakon, Csáfordjánosfán, Hosszúperesztegen, Ikerváron, Jánosházán, Kámban, Köcskön, Pápocon, Felsőszölnökön, Egyházasrádócon, Kondorfán, Vasváron, Zalalövőn és Vasalján is szintén lehetőséget kapnak a gyermekek és szüleik, hogy megtekintsék a gépparkot, az eszközállományt, valamint felpróbálják a tűzoltó védőfelszereléseket. A délelőtt 10 órától kezdődő programok keretében a tűzoltók több alkalommal próbariasztás során mutatják be, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket.

A több éve nagy népszerűségnek örvendő program célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a tűzoltókat azáltal, hogy ezen a napon az érdeklődők betekinthetnek a laktanyákban zajló mindennapokba, ezáltal megismerhetik a katasztrófavédelem egyik fontos szegmensét.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ebben az évben kibővített programkínálattal várja a tűzoltók és hivatásuk iránt érdeklődő gyermekeket és családjaikat délelőtt tíz és délután két óra között. Itt a szervezők kis tűzoltó akadálypályával, tömlőhúzó versennyel, tűzoltó kirakóval, arcfestéssel és aszfaltrajzolási lehetőséggel várják a gyermekeket.